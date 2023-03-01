В Анапе задержали лихача на грузовике. Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

В Анапе задержали 21-летнего лихача на грузовике. Житель пригорода Махачкалы подвергал опасности жизни окружающих участников дорожного движения на курорте.

- Сотрудники полиции в соцсетях заметили видео, в котором запечатлен момент нарушения правил дорожного движения водителем грузового автомобиля Shacman. Они установили личность и задержали правонарушителя, - сообщили в отделе МВД России по Анапе.

На данный момент молодому человеку грозит до шести месяцев лишения прав.