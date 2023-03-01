Зарядку будут проводить ежедневно в 7:00 Фото: кадр из видео

Мэрия Новороссийска организовала ежедневную зарядку и пробежки на набережной. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем telegram-канале.

Утром 1 марта на городской набережной провели первую зарядку. Жителей приглашают присоединиться к занятиям спортом в будни в 7:00 на «Мысе любви».

- Решил организовать ежедневные зарядки и пробежки на набережной, привлекать сотрудников администрации и наших активных жителей. Ведь чтобы быть примером для других, нужно начать с себя, - отметил Андрей Кравченко. - Присоединяйтесь! Не забывайте кроссовки и хорошее настроение!