В Анапе отмечают Всемирный день кошек. Фото: t.me/kurortanapa

В Анапе во Всемирный день кошек пройдет благотворительная лотерея. Ее проведут на арт-базаре, который будет работать с 11:00 до 19:00 по адресу: улица Калинина 1.

- Для гостей пройдет беспроигрышная, благотворительная лотерея вместе с организацией «Кошкин дом». Все вырученные средства пойдут на содержание бездомных кошек, - сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Кроме того, на курорте ожидается открытие оригинального Арт-объекта, мастер классы. Также будет открыт стенд с фотографиями кошечек, которых можно приютить.