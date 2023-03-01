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НовостиКарта Кубани1 марта 2023 8:24

В Анапе во Всемирный день кошек пройдет благотворительная лотерея

Вырученные деньги пойдут на содержание бездомных животных
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе отмечают Всемирный день кошек. Фото: t.me/kurortanapa

В Анапе отмечают Всемирный день кошек. Фото: t.me/kurortanapa

В Анапе во Всемирный день кошек пройдет благотворительная лотерея. Ее проведут на арт-базаре, который будет работать с 11:00 до 19:00 по адресу: улица Калинина 1.

- Для гостей пройдет беспроигрышная, благотворительная лотерея вместе с организацией «Кошкин дом». Все вырученные средства пойдут на содержание бездомных кошек, - сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Кроме того, на курорте ожидается открытие оригинального Арт-объекта, мастер классы. Также будет открыт стенд с фотографиями кошечек, которых можно приютить.