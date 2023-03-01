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НовостиОбщество1 марта 2023 8:24

Дорожники продолжают укреплять разрушенную трассу в районе Зубовой Щели в Сочи

В настоящее время забурены все сваи для устройства подпорных стен
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: ФКУ «Черноморье»

Фото: ФКУ «Черноморье»

Федеральные дорожники продолжают активные работы по укреплению участка трассы на 126-м км. К сегодняшнему дню закончены работы по устройству буронабивных свай для строительства всех трех запланированных подпорных стен, в том числе в русле реки Чемитоквадже.

Напомним, в районе поселка Зубова Щель в январе обрушилась часть дороги. Подпорные стены возводятся, чтобы обезопасить этот участок трассы от будущих разрушений.

- Все три подпорные стены уже обрели будущий контур. Наиболее сложные работы проводились для возведения стены непосредственно в течении реки, - сообщили в пресс-службе ФКУ «Черноморье».

Кроме этого, дорожникам предстоит провести противоэрозийную и противооползневую защиту. Склоны дополнительно укрепят грунтовыми анкерами.