На Кубани стартовала подготовка к отопительному сезону. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани начали готовиться к предстоящему отопительному сезону. Вице-губернатор края Андрей Прошунин уже утвердил план мероприятий на 2023 - 2024 год.

- Каждый год мы начинаем подготовку к зиме, не дожидаясь окончания текущего отопительного сезона. Это непрерывный процесс. Он позволяет своевременно выявить проблемные участки в коммунальной инфраструктуре. Также подготовить необходимые документы для строительства новых объектов и обновить ветхие системы, - сообщил Андрей Прошунин.

Уточняется, что администрации всех муниципалитетов к концу апреля должны разработать и утвердить комплексные планы по подготовке к зиме. Кроме того, они будут регулярно докладывать о подготовке к осенне-зимнему периоду и выполненных работах на заседаниях краевой межведомственной комиссии. Первое в этом году заседание состоится в марте.

Планируется, что в 2023 году модернизируют более 50 котельных и порядка 130 километров теплотрасс.