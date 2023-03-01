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НовостиЗдоровье1 марта 2023 8:36

На Кубани за сутки COVID-19 заболел 271 человек, в том числе 22 ребенка

Самому младшему пациенту 1,5 месяца
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани за сутки выявили 271 новый случай заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 271 новый случай заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 271 новый случай заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 22 детей, самому младшему из которых 1,5 месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре заболели 116 человек, в Сочи - 19, в Армавире - 16, в Ейском районе -10. Девять пациентов прибавилось в Геленджике, восемь - в Кавказском районе, по семь - в Красноармейском, Тбилисском, Тимашевском и Новороссийске.

По шесть положительных результатов получено в Белоглинском и Павловском муниципалитетах, по пять - в Крымском и Тихорецком, по четыре - в Абинском, Кореновском и Северском.

- По три новых пациента в Горячем Ключе, Белореченском, Гулькевичском, Кущевском и Усть-Лабинском районах, по два - в Славянском, Темрюкском и Туапсинском, по одному - в Анапе, Апшеронском, Брюховецком, Динском, Калининском, Крыловском, Курганинском, Новопокровском, Отрадненском и Успенском районах, - сообщили в региональном оперштабе.

За сутки в крае от осложнений заболевания скончался один пациент.