Херсонская область может открыть морское сообщение с портами Черного и Азовского морей

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Власти Херсонской области заявили о готовности открыть морское сообщение. Судна будут курсировать в порты Черного и Азовского морей. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.

- Запуск регулярного морского сообщения с морскими портами Азово-черноморского бассейна произведем в кратчайшие сроки. Такие меры необходимы для экономики Херсонской области и всего региона, - подчеркнул Алексеенко.

Ранее губернатор области Владимир Сальдо заявил, что транспортная составляющая имеет огромное значение для жителей и региона в целом. Сейчас активно восстанавливается система пассажирского транспорта: работают 56 внутриобластных и межрегиональных автобусных маршрутов. Автобусы ходят от Геническа и Скадовска до Армянска, Джанкоя, Симферополя и Ялты.

К концу лета 2023 года планируется запустить железнодорожное сообщение. Поезда будут курсировать между Геническом и Джанкоем, а также Симферополем, Евпаторией и Керчью.