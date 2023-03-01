Более 500 млн рублей по штрафам ГИБДД взыскали приставы с жителей Кубани Фото из архива КП

Более 500 млн рублей по штрафам ГИБДД взыскали приставы с жителей Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе краевого УФССП.

В 2022 году на исполнении находилось около 1,5 млн исполнительных производств. По ним взыскано почти 525 млн рублей.

- Особое внимание уделялось должникам-многоштрафникам, которые неоднократно нарушали правила дорожного движения и не оплачивали назначенные им штрафы, - отметил руководитель ГУ ФССП по Краснодарскому краю, главный судебный пристав региона Дмитрий Ткаченко.

Так, всего за год с водителей, имеющих от 10 штрафов и выше, взыскали 189,5 млн рублей.

Кроме того, приставы проводили работу с автомобилистами, лишенными прав за вождение в нетрезвом виде. Вместе с тем им были назначены административные штрафы. Всего с 2,1 тысячи граждан взыскано 65,5 млн рублей.