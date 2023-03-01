Умер ветеран войны из Лабинского района Василий Тараканов

Василий Тараканов Фото: t.me/vladimirzaburaev

Умер ветеран Великой Отечественной войны из Лабинского района Кубани Василий Тараканов. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Забураев в своем telegram-канале.

Василий Тараканов ушел на фронт в 17 лет. Воевал в составе 128-го запасного стрелкового полка, участвовал в освобождении Украины, Польши и Венгрии.

После войны, с 1946 по 1951 годы, Василий Тараканов служил в 130-м Рижском пограничном полку. Был награжден орденами и медалями.

- Василия Иосифовича мне посчастливилось знать лично, не раз общался с ветераном. Человек с невероятной харизмой и жизнелюбием, чувством юмора, оптимист. Всех гостей он встречал с любимой гармонью в руках, - сказал Владимир Забураев. - Всегда буду помнить Василия Иосифовича с уважением и благодарностью. Вечная память и слава солдату Великой Отечественной войны, искренние соболезнования родным и близким!

Василия Тараканова не стало на 96-м году жизни.