Роман Бублик опроверг информацию об эвакуации жителей Ейского района

Правоохранители проводят проверки по факту распространения недостоверной информации

В чатах Ейского района начали распространять фейковую информацию об эвакуации местных жителей. Якобы 1 марта желающих перевезут автобусы на безопасные территории. Глава муниципалитета попросил не вестись на провокации.

- Уважаемые жители и гости Ейского района, информационная атака продолжается. Очередной фейк присылают во все чаты наших пабликов и пересылают в личных сообщениях. Это провокация, - сообщил Роман Бублик в телеграм-канале.

Глава района сообщил, что в районе все спокойно и контролируется им лично.

Ранее жителей Ейска испугал шум, похожий на звуки взрывов. В администрации Ейска напомнили горожанам, что на территории района уже месяц идут военно-тактические учения, о которых сообщали ранее. Пожар на аэродроме также опровергли в МЧС.