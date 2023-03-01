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НовостиПроисшествия1 марта 2023 9:07

Роман Бублик опроверг информацию об эвакуации жителей Ейского района

Глава района попросил не вестись на провокации
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Правоохранители проводят проверки по факту распространения недостоверной информации

Правоохранители проводят проверки по факту распространения недостоверной информации

В чатах Ейского района начали распространять фейковую информацию об эвакуации местных жителей. Якобы 1 марта желающих перевезут автобусы на безопасные территории. Глава муниципалитета попросил не вестись на провокации.

- Уважаемые жители и гости Ейского района, информационная атака продолжается. Очередной фейк присылают во все чаты наших пабликов и пересылают в личных сообщениях. Это провокация, - сообщил Роман Бублик в телеграм-канале.

Глава района сообщил, что в районе все спокойно и контролируется им лично.

Ранее жителей Ейска испугал шум, похожий на звуки взрывов. В администрации Ейска напомнили горожанам, что на территории района уже месяц идут военно-тактические учения, о которых сообщали ранее. Пожар на аэродроме также опровергли в МЧС.