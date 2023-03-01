Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 марта 2023 9:23

Полицейские ищут вандалов, разгромивших памятники в Кореновском районе

Проводится проверка
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/korenovsk_today

Фото: t.me/korenovsk_today

В станице Раздольной Кореновского района вандалы осквернили памятники на кладбище. Кроме этого, неизвестные забрали металлические ограды. После случившегося полицейские организовали проверку.

- По факту повреждения надгробных памятников и пропажи металлических оград на территории районного кладбища инициировано проведение проверки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и ищут причастных к разрушению памятников.