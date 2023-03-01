Полицейские ищут вандалов, разгромивших памятники в Кореновском районе

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В станице Раздольной Кореновского района вандалы осквернили памятники на кладбище. Кроме этого, неизвестные забрали металлические ограды. После случившегося полицейские организовали проверку.

- По факту повреждения надгробных памятников и пропажи металлических оград на территории районного кладбища инициировано проведение проверки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и ищут причастных к разрушению памятников.