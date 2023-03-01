Немецкая овчарка Гуч вела кинолога шесть кварталов Фото: пресс-служба ОМВД по Динскому району

На Кубани немецкая овчарка привела полицейских к дому вора. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД по Динском району.

В полицию обратился мужчина, который сообщил о краже планшета за 30 тысяч рублей из его автомобиля. Оказалось, что 36-летний местный житель вызвал такси, доехал до места, схватил гаджет водителя и убежал.

На место направили наряд ППС и следственно-оперативную группу со служебной собакой. Немецкая овчарка Гуч обнюхала машину и взяла след. Пес вел кинолога шесть кварталов до дома подозреваемого. Здесь его и задержали.

- Преступник был задержан по «горячим следам», похищенный планшет изъяли и вернули законному владельцу, - сообщили в пресс-службе ОМВД по Динском району.

Сейчас на подозреваемого завели уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». Теперь ему грозит до четырех лет тюрьмы. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.