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НовостиПроисшествия1 марта 2023 9:57

В Краснодаре несколько мужчин пытали коллегу ножом и раскаленным утюгом

Полицейские задержали 21-летнего подозреваемого
Светлана ОВДЕЙ
Мужчину избили и ранили руки ножом и раскаленным утюгом Фото из архива КП

Мужчину избили и ранили руки ножом и раскаленным утюгом Фото из архива КП

В Краснодаре несколько мужчин пытали коллегу ножом и раскаленным утюгом. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Все произошло в одной из квартир по улице Калинина. Как установили полицейские, конфликт возник между квартирантами и по совместительству коллегами. Во время ссоры несколько мужчин напали на другого и избили руками, ногами и стулом.

Затем они ранили руки потерпевшего ножом и раскаленным утюгом.

- Сотрудниками уголовного розыска задержан 21-летний житель Адыгеи, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.