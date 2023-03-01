Мужчину избили и ранили руки ножом и раскаленным утюгом Фото из архива КП

В Краснодаре несколько мужчин пытали коллегу ножом и раскаленным утюгом. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Все произошло в одной из квартир по улице Калинина. Как установили полицейские, конфликт возник между квартирантами и по совместительству коллегами. Во время ссоры несколько мужчин напали на другого и избили руками, ногами и стулом.

Затем они ранили руки потерпевшего ножом и раскаленным утюгом.

- Сотрудниками уголовного розыска задержан 21-летний житель Адыгеи, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.