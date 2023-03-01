Под Ростовом школьник зарезал мать за выключенный компьютер

Расследование продолжается

17-летнего подростка подозревают в убийстве матери в одном из хуторов в Ростовской области. Он ударил женщину ножом во время ссоры.

- Семья была благополучной. Подросток играл в игру, на замечания матери не реагировал. Тогда женщина выключила компьютер, а парень в ярости схватил нож. Он нанес несколько ударов по телу, голове и шее. От полученных ран женщина скончалась на месте, - сообщает «КП» - Ростов».

В настоящее время подростка заключили под стражу, возбуждено уголовное дело.