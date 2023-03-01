В Сочи семьям участников СВО выплатили 18 млн рублей с начала года

Чиновники рассмотрели обращения семей участников спецоперации.

В Сочи состоялось очередное заседание Координационного совета. Чиновники рассмотрели обращения семей участников спецоперации. Только с начала 2023 года сумма выплат составила 18 миллионов рублей для финансовой помощи родным бойцов.

— Уже четыре месяца действует Координационный совет. Утверждены дополнительные меры поддержки для таких семей. К восьми уже действующим с 2022 года вместе с федеральными и краевыми мерами добавлены еще три, - сообщили заммэра Сочи Галина Москалева.

К слову, Координационный Совет заседает каждый день. Обратиться за помощью семьи участников СВО могут по адресу улица Советская, 26 или по телефону 8-918-132-13-60.