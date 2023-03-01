Более 80 работ жителей Кубани вышли в финал конкурса «Спасем жизнь вместе» Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 80 работ жителей Кубани вышли в финал конкурса соцрекламы «Спасем жизнь вместе». Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

В крае завершен региональный этап конкурса соцрекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни. Жюри выбрало 49 видео и 34 макета наружной рекламы от участников из всех муниципалитетов. Теперь авторы представят работы на Всероссийском этапе конкурса.

Лучшим макетом наружной рекламы, в частности, признана работа Дениса Локтева из Усть-Лабинского района. В номинации видеороликов победили Игорь Сбытнева и Адель Лопатенко из Тихорецкого района. Участники представляли работу «Сделай правильный выбор». В этой же номинации лучшим признан видеоролик «Мы вместе» Игоря Сбытнева, Михаила Носач и Сергея Власова из Тихорецкого района.

Всероссийский этап конкурса проведут до 1 июня. Отмечается, что победителей и призеров наградят дипломами и подарками.

- Все представленные на конкурс работы направлены на популяризацию здорового образа жизни, формирование негативного отношения к употреблению наркотиков, информирование о последствиях наркозависимости, - отметил вице-губернатор края Александр Власов.