Мэрия Геленджика предупредила о штрафах за продажу первоцветов

Проверки продолжаются Фото: Галина КОПЫЛОВА

В Геленджике незаконно продают первоцветы, занесенные в Красную книгу. Вдоль дороги прямо из багажников торгуют подснежниками и пролесками. В мэрии предупредили, что за уничтожение и реализацию редких растений грозит штраф.

- В России запрещена деятельность, ведущая к сокращению численности краснокнижных растений. Штраф на физических лиц - от 2,5 до 5 тысяч рублей, должностным и юридическим лицам грозит штраф от 15 тысяч до 1 млн рублей, - сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Неравнодушных жителей Геленджика сообщать обо всех незаконных фактах продажи первоцветов:

- в отдел МВД РФ по городу Геленджику по телефонам: (86141) 3-29-35, 3-37-63;

- в отдел промышленности, транспорта, связи и экологии администрации по телефону: (86141) 3-32-62.