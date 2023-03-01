Юнармейцы Сочи собрали гумпомощь для участников спецоперации

Помощь собрали представители всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения

Жители Сочи на постоянной основе помогают бойцам спецоперации. Так, юнармейцы собрали более 80 коробок с продуктами питания. Также для гуманитарной помощи были подготовлены средства личной гигиены и нательного белья.

- Помощь собрали представители всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения из отряда «Патриот» МОБУ гимназия №6. Дети также написали участникам СВО письма-поздравления, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, жители Сочи всего собрали не менее 120 тонн гуманитарной помощи.