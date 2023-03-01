В Краснодаре отремонтируют дорогу рядом со школой и детсадом в районе улицы Карякина Фото: krd.ru

В Краснодаре отремонтируют дорогу рядом со школой и детсадом в районе улицы Карякина. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты обновят участок от улицы Московской до улицы Байбакова. Его протяженность – 500 метров. Здесь, в частности, заменят асфальт, бордюры, нанесут разметку и установят знаки. Уточняется, что при необходимости дорожники отремонтируют тротуары.

Работы на участке проведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сейчас в Краснодаре по программе продолжают ремонтировать улицы Таманскую, Кавказскую, Первомайскую, Думенко, Димитрова, Орджоникидзе, Чернышевского, Шевченко в станице Елизаветинской.

По нацпроекту уже завершены работы на улицах Ставропольской, Офицерской, Юннатов, Фрунзе, Фадеева, Пригородной, Власова, Котовского, Полины Осипенко, Пионерской, Деповской, Пугачева и Новороссийской.

В настоящее время на участке улицы Карякина устанавливают временные знаки.