В Анапе 60-летняя женщина украла телефон в супермаркете. Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

Полицейские задержали 60-летнюю женщину за кражу телефона в супермаркете Анапы. Смартфон Redmi 10 похитили во время оплаты товаров у кассы. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее не судимая местная жительница, которая рассказала о совершенном хищении. У женщины изъяли смартфон и возвратили законной владелице, - сообщили в отделе МВД России по Анапе.

Уточняется, что следственным отделом возбуждено уголовное дело. На данный момент местной жительнице грозит до пяти лет тюрьмы.