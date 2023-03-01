Безусловный приоритет – поддержка участников СВО и их семей

«Поддержка участников СВО и членов их семей – безусловный приоритет» - написал в своем Телеграмм-аккаунте председатель краевого ЗСК Юрий Бурлачко.

На днях единороссы Алексей Титов и Александр Поголов, а также Денис Хмелевской и Владислав Граф-Колесник, оба представляющие в кубанском парламенте партию «Справедливая Россия», вернулись из Херсонской области, куда ко Дню защитника Отечества доставили очередной груз весом порядка 7 тонн. Продукты, предметы первой необходимости, теплые вещи были переданы бойцам и жителям этой территории. Для воспитанников алешкинского детского дома-интерната привезли хозтовары, одеяла, одежду.

- Мой первый зам Николай Павлович Гриценко в канун этого праздника побывал в одном из госпиталей, где обсудил с находящимися там на лечении бойцами актуальные для них вопросы, - сообщил Бурлачко.

Члены фракции единороссов продолжают дополнительно приобретать бронежилеты, балаклавы, тактические очки, спальники, бензогенераторы, бензопилы, тепловые пушки, окопные свечи, одежду, продукты, медикаменты. Все, что помогает поддержать наших ребят, находящихся на передовой.

К слову, в феврале уже седьмой автомобиль, приобретенный при поддержке сочинского депутата ЗСК Арменака Тозляна, отправлен в зону СВО. Предыдущие внедорожники, необходимые защитникам в сложных военных условиях, продолжают им надежно служить.

- В таком направлении мы будем работать и далее. Уже с учетом потребностей военнослужащих формируется очередной гуманитарный груз от ЗСК, который уйдет по назначению в начале марта, - сообщил Бурлачко. - Что касается выполнения других поставленных в Послании задач, то обсудим их на очередном собрании фракции единороссов.