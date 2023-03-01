Вывоз мусора из Сочи и Сириуса обойдется в 2 млрд рублей

Предварительная масса ТКО из Сочи и Сириуса составляет не менее 236 тонн. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Компания, осуществляющая вывоз мусора из Сочи и Сириуса, объявила тендер. Организация ищет подрядчика для транспортировки твердых коммунальных отходов. К слову, начальная цена контракта составляет 1,8 миллиарда рублей. Аукцион опубликовали на портале госзакупок.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, заявки на конкурс принимают до 10 марта. Контракт планируют заключить на девять месяцев - с 1 апреля до 31 декабря.

Предварительная масса ТКО из Сочи и Сириуса составляет не менее 236 тонн.