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НовостиОбщество1 марта 2023 10:25

Вывоз мусора из Сочи и Сириуса обойдется в 2 млрд рублей

Заявки на конкурс в электронной форме принимаются до 10 марта
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Предварительная масса ТКО из Сочи и Сириуса составляет не менее 236 тонн.

Предварительная масса ТКО из Сочи и Сириуса составляет не менее 236 тонн.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Компания, осуществляющая вывоз мусора из Сочи и Сириуса, объявила тендер. Организация ищет подрядчика для транспортировки твердых коммунальных отходов. К слову, начальная цена контракта составляет 1,8 миллиарда рублей. Аукцион опубликовали на портале госзакупок.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, заявки на конкурс принимают до 10 марта. Контракт планируют заключить на девять месяцев - с 1 апреля до 31 декабря.

Предварительная масса ТКО из Сочи и Сириуса составляет не менее 236 тонн.