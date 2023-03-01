В поселке Первомайском Курганинского района построят новый ФАП

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Жители поселка Первомайского Курганинского района ждут новый фельдшерско-акушерский пункт. Старое здание признано аварийным. Вице-губернатор региона Анна Минькова сообщила, что ФАП построят в этом году.

- В этом году построим новый ФАП, оснастим его необходимым оборудованием. Параллельно уже приступили к поиску медперсонала для этого учреждения, - написала Минькова в телеграм-канале.

Кроме этого, заместитель главы региона добавила, что по просьбам жителей в этом году отремонтируют городскую детскую стоматологию в Белореченске и до конца проведут капремонт в детсаду №14 в Краснодаре.