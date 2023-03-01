Врачи краевой больницы №2 проведут прием пациентов в Красноармейском районе Фото: admkrai.krasnodar.ru

Врачи ККБ №2 проведут прием пациентов в Красноармейском районе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Прием жителей проведут в центральной районной больнице 2 марта. Специалисты приедут в муниципалитет в рамках профилактического проекта «Гастропоезд». Его цель состоит в своевременной диагностике, лечении и профилактике заболеваний органов пищеварительной системы.

Жители, предварительно записавшись на прием в районной поликлинике, обследуются и получат рекомендации по лечению и правильному питанию.

- В прошлый раз наши специалисты осмотрели 23 пациента, выполнили 19 УЗИ. После консультации с гастроэнтерологом двух пациентов направили на плановую госпитализацию, - отметила главный внештатный гастроэнтеролог регионального минздрава Наталья Корочанская.