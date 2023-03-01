Нелегальную свалку в поселке Белозерном под Краснодаром очистили на 80%

Администрация Краснодара обнаружила незаконную свалку в поселке Белозерном.

Администрация Краснодара обнаружила незаконную свалку в поселке Белозерном. Чиновники оповестили собственника участника, чтобы нелегальные полигон ликвидировали. На данный момент сельскохозяйственные земли очистили от мусора на 80%.

- Чтобы не разрастались несанкционированные свалки, мы проводим регулярные выезды, мониторим состояние территорий, общаемся с собственниками земельных участков, - сообщил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, администрация Краснодара создала штаб для борьбы с нелегальными свалками. Напомним, что собирать, транспортировать и утилизировать могут только специализированные организации с гослицензией.