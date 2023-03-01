Все женщины смогут бесплатно посетить Сафари-парк Геленджика. Фото: safari-park.ru

Вход в Сафари-парк Геленджика сделали бесплатным для женщин с 4 по 12 марта. Эту акцию проводят каждый год в честь 8 марта.

- Мы продолжаем нашу многолетнюю традицию и приглашаем всех женщин на бесплатную прогулку по аарку и канатной дороге с 4 по 12 марта включительно. Подарочные билеты можно получить в кассе у входа в Парк, - сообщили в пресс-службе Сафари-парка.

Уточняется, что Парк работает с 9:00 до 16:00.

В обычные дни вход в парк стоит 1200 рублей. Поездка на канатной дороге – 600 рублей.