Ейский район принял около 800 тысяч туристов в 2022 году Фото: admkrai.krasnodar.ru

Ейский район принял около 800 тысяч туристов в 2022 году. Об этом сообщил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий на совещании по вопросам развития муниципалитета.

Отмечается, что курорт за счет потенциала может значительно увеличить турпоток. Так, четыре базы отдыха на Косе Долгой более десяти лет не принимают туристов. При этом на территориях насчитывается около 800 мест, которые в курортный сезон могут быть заполнены на 80%.

- Важно развивать круглогодичные направления туризма, возродить нефункционирующие организации, - отметил Михаил Зарицкий.

Кроме того, на совещании обсудили подготовку пляжей к курортному сезону. Отмечается, что пляжные территории в муниципалитетах края должны оборудовать к 1 мая. При этом объекты должны быть размещены по согласованной схеме

- Устанавливать домики для проживания, дополнительные торговые или развлекательные объекты недопустимо. Это будет основанием для расторжения договора с пользователем, - напомнил Михаил Зарицкий.