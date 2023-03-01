На Кубани поймали пьяного отца с пятерыми детьми в машине. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пьяного отца с пятерыми детьми в машине поймали полицейские на Кубани. Инцидент произошел в Абинском районе.

- 45-летний житель станицы Мингрельской, уроженец Таджикистана, рассказал, что не знал о наличие алкоголя в выпитом им коктейле. На месте правонарушения он прошел процедуру освидетельствование, но с результатом прибора не согласился, - сообщили в Госавтоинспекции Абинского района.

Уточняется, что мужчина отказался ехать в медицинское учреждение для повторного освидетельствования.

На данный момент водителя ждут штрафы и лишение права управления машины на срок до двух лет. Кроме того, в адрес комиссии по делам несовершеннолетних направлена информация о выявленных признаках семейного неблагополучия.