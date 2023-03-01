В горах Сочи пройдет музыкальное шоу со 2 по 5 марта

На мероприятии пройдут соревнования

В горах Сочи состоится музыкальное шоу Radio Monte Carlo Winter Cup. Мероприятие пройдет со 2 по 5 марта.

На шоу выступят российские звезды, а также пройдут соревнования между профессиональными лыжниками и сноубордистами. К слову, на мероприятии обсудят портрет современной премиальной аудитории, модель ее поведения и эффективные каналы коммуникации.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», участники мероприятия рассмотрят трансформацию понятия «престижность» и ее влияние на разные отрасли. А также узнают, как формируется ассоциация с благосостоянием через графический и звуковой дизайн.

- В современных реалиях крайне важно понимать, как за последний год поменялся портрет премиальной аудитории и какие каналы коммуникации важно использовать, чтобы эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами, - заявил управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.