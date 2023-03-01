Мимозный ажиотаж начался в преддверии 8 марта в Сочи

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В Сочи на границе с Абхазией начался мимозный ажиотаж. Поставки желтых цветов в этом году начались в конце января. Уже к 1 марта таможенники оформили 100 тонн мимозы.

- На границе с Абхазией - пик «мимозового сезона». Только за последние сутки таможенники оформили 26 тонн цветов, - сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

В ведомстве пояснили, что к 8 марта стали ввозить самые крупные и основные партии мимозы - акации серебристой. Нежные и хрупкие цветы требуют бережного отношения при перевозке: их упаковывают в коробки и везут при низких температурах. «Золотые букеты» таможенники стараются оформлять в короткие сроки.

В прошлом году импортировали из Абхазии почти 150 тонн мимозы.