На Кубани полицейских подозревают в покушении на дачу взятки

Подозреваемые задержаны Фото из архива КП

На Кубани полицейских подозревают в покушении на посредничество и дачу взятки. Уголовное дело заведено на двух действующих и одного бывшего сотрудников ОГИБДД ОМВД РФ по Тимашевскому району. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, в октябре 2022 года на 32-летнего и 39-летнего инспекторов взвода ДПС ГИБДД районного ОМВД завели уголовное дело о мелком взяточничестве. Подозреваемые, желая уйти от ответственности, решили дать взятку следователю. Передать деньги они попросили 41-летнего, который согласился и предложил следователю два миллиона рублей.

- Понимая, что предложение сотрудника полиции носит незаконный характер, следователь в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства сообщил об этом в установленном порядке в следственное управление СК России по Краснодарскому краю, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В феврале 2023 года полицейские отказались от посредничества руководителя. Полицейские уже лично обратились к следователю и предложили 600 тысяч рублей. 6 февраля уже бывший 39-летний инспектор ДПС передал деньги. После этого фигурантов задержали следователи краевого управления СКР совместно с сотрудниками регионального УФСБ.

- Все трое подозреваемых задержаны следователем. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им мер пресечения. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений и сбор доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Тем временем в МВД организовали служебную проверку. Уточняется, что все трое полицейских уже уволены.

- В феврале один из инспекторов Госавтоинспекции ОМВД России по Тимашевскому району уволен из ОВД по отрицательным основаниям в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. В отношении остальных сотрудников принято решение об их увольнении со службы по результатам служебной проверки, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе краевого МВД.