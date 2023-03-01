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НовостиПроисшествия1 марта 2023 12:05

На Кубани пассажирский поезд сбил 36-летнего мужчину

У пострадавшего травмирована нога
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
По данному факту проводится проверка

По данному факту проводится проверка

Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 1 марта пассажирский поезд «Севастополь-Москва» сбил мужчину в Тимашевском районе. На месте работают следователи.

- В дежурную часть поступило сообщение о том, что машинист поезда экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось. С травмой ноги госпитализировали 36-летнего местного жителя, - сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе, что стало причиной ЧП.