На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоят 90 машин Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоят 90 машин. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Все автомобили в настоящее время находятся на накопительной парковке в поселке Ильич. Перевозки осуществляют паромы «Керченский-2», «Ейск», «Лаврентий» и «Мария». За сутки они перевезли на полуостров 289 автомобилей и 328 пассажиров.

- Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На месте дежурят волонтеры, работает столовая и пункт обогрева. Остальные накопительные площадки вывели в резерв, - уточнили в пресс-службе краевой администрации.

Напомним, проезд грузовиков к Керченской паромной переправе остается частично закрытым. Ограничения ввели 27 октября. Под исключение попадают автомобили, перевозящие товары первой необходимости, грузы военного назначения, лекарства, специальные и скоропортящиеся грузы.