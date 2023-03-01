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НовостиОбщество1 марта 2023 12:23

В Краснодаре четыре улицы остались без тепла и горячей воды из-за аварии

Отключение произошло в Прикубанском округе
Светлана ОВДЕЙ
Отопления и горячей воды нет в домах на четырех улицах Краснодара Фото из архива КП

Отопления и горячей воды нет в домах на четырех улицах Краснодара Фото из архива КП

В Краснодаре четыре улицы остались без тепла и горячей воды. Отключение произошло в Прикубанском округе из-за аварии.

- По предварительной оценке, причина отключения - утечка на подземном трубопроводе диаметром 325 мм по улице Зиповской, 40, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, отопления и горячей воды временно нет в домах по улицам Зиповской, Котлярова, Карякина и Артюшкова.

На месте поломки работают специалисты. Время проведения восстановительных работ уточняется.