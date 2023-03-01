Возле стадионов «Краснодар» и «Фишт» можно получить Fan ID. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Возле стадионов «Краснодар» и «Фишт» откроют временные центры выдачи Fan ID. Они начнут работать с 4 марта, накануне старта матчей Российской Премьер-Лиги по футболу.

- У стадиона «Краснодар» организованы три точки. Они находятся в районе «Амфитеатра», в помещении стадиона возле выхода и в помещении бутика продажи спортивной экипировки футбольного клуба «Краснодар». Центры оборудованы аппаратурой для фотографирования и идентификации личности и рассчитаны на 20 рабочих мест, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что пункты будут работать перед матчем и в день его проведения.

Карта болельщика необходима для посещения матчей на всех 16 стадионах клубов Российской Премьер-Лиги. Для того, чтобы ее получить, необходимо подать заявление на оформление документа. Сделать это можно на портале Госуслуг.