Энергоавария оставила без света шесть улиц Краснодара

Шесть улиц в Краснодаре остались без света из-за аварии Фото из архива КП

В Краснодаре шесть улицы остались без света из-за аварии. Отключение произошло в Западном округе.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась ПС «Ц-8» и пять трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Ватутина, Одесской, Гаврилова. Без электроэнергии также остаются улицы Красная, Рашпилевская и Ключевской проезд.

На месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре четыре улицы остались без тепла и горячей воды из-за аварии. Отключение произошло в Прикубанском округе.