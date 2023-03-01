Энергоавария оставила без света шесть улиц Краснодара

Шесть улиц в Краснодаре остались без света из-за аварии Фото из архива КП
В Краснодаре шесть улицы остались без света из-за аварии. Отключение произошло в Западном округе.
- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась ПС «Ц-8» и пять трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.
Так, свет погас в домах по улицам Ватутина, Одесской, Гаврилова. Без электроэнергии также остаются улицы Красная, Рашпилевская и Ключевской проезд.
На месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре четыре улицы остались без тепла и горячей воды из-за аварии. Отключение произошло в Прикубанском округе.