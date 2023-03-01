В винодельческую отрасль Анапы за пять лет вложили 2 млрд рублей

В Анапе объем господдержки в винодельческую отрасль за год составил 24,2 млн рублей Фото: Вадим ПОПОВ

В винодельческую отрасль Анапы за пять лет вложили 2 миллиарда рублей. Об этом стало известно на совещании с участием руководителей агропромышленных предприятий, фермеров и научного сообщества.

- После принятия Президентом федерального закона о виноградарстве и виноделии отрасль начала развиваться семимильными шагами. Мы зафиксировали в генплане более 30 тысяч гектаров виноградопригодных земель. Также практически обнулили земельный налог для участков под развитие виноградарства. У отрасли очень серьезные перспективы, - сообщил мэр города Василий Швец.

Уточняется, что объем господдержки за год составил 24,2 миллиона рублей. Это 42,4 % всех субсидий, выделенных сельхозпроизводителям Анапы.

Кроме того, на территории Анапы сейчас около 4700 га виноградников. 30% из них заложены с 2018 по 2022 годы.