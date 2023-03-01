Жительница Краснодара перевела около 500 тысяч рублей телефонным мошенникам Фото из архива КП

Жительница Краснодара перевела около 500 тысяч рублей телефонным мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Так, местной жительнице позвонил неизвестный мужчина, который представился работником банка. Он рассказал женщине, что по ее расчетному счету якобы проходят подозрительные операции. Для безопасности и сохранения денег мужчина предложил клиентке банка перевести их на безопасный счет.

Обеспокоенная женщина согласилась и отправила 490 тысяч рублей. Но после перевода она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

- Полицейские установили личность одного из злоумышленников, причастного к совершению преступления. Находясь в служебной командировке в Белгородской области, краснодарские оперативники задержали 20-летнего молодого человека по месту его проживания, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Так, задержанный подыскивал граждан, которые за деньги соглашались оформить на свое имя банковские карты. Позже на них переводились похищенные обманом средства. После каждого поступления денег на счета молодой человек получал по 2,5 тысячи рублей.

На подозреваемого заведено уголовное по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы. Тем временем полицейские разыскивают других лиц, причастных преступлению.