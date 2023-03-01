В Лазаревском районе Сочи комплексно восстановят 4 км пляжей Фото: пресс-служба городской администрации

В Лазаревском районе Сочи комплексно восстановят 4 км пляжей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Отмечается, что уже заключены муниципальные контракты на проекты, ведутся проектно-изыскательские работы по берегоукреплению и отсыпке пляжей.

- Завершить их планируется в конце текущего года, а в начале следующего, после прохождения государственной экспертизы, приступить к выполнению работ, - сообщил директор городского департамента реализации проектов комплексного развития Константин Салиев.

Уточняется, что специалисты также восстановят подпорные, волноотбойные стены и отсыплют 400 метров пляжной полосы в микрорайоне Лоо.

В настоящее время подрядчиков выполнены геодезические изыскания, обследовано морское дно, распланировано размещение бун, волноотбойной стены, отсыпки пляжа и проект размещения рекреационной инфраструктуры. Площадь строительства, разделенного на два этапа, составляет около 12 тысяч кв. метров. 42 тысячи кубических метров будут засыпаны щебнем.

Кроме того, определены более 29 километров берега, где пляжи также нуждаются в восстановлении.

- Совместно с местным экспертным сообществом проработан вопрос объемов работ, сформирована документация. Заявки направлены на рассмотрение в Минстрой России, - уточнили в пресс-службе администрации Сочи.