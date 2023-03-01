В Краснодаре отремонтировали 49 многоэтажек из плана на 2023 год Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре отремонтировали 49 многоэтажек из плана на 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Всего в крае привели в порядок 127 многоквартирных домов. Уточняется, что в Краснодаре до конца года всего обновят 407 многоэтажек.

Вице-губернатор края Андрей Прошунин проверил работы по капремонту домов в краевом центре. Замглавы региона осмотрел объект по улице 2-я Пятилетка. В настоящее время здесь обновляют фасад.

- Ремонт идет с опережением графика и завершится в конце марта. После назначат комиссионную приемку. Благодаря высокой платежной дисциплине собственников сумма, выделенная на капремонт фасада, составила порядка 12 миллионов рублей, - отметил гендиректор Фонда капремонта края Михаил Лысенко.

Кроме того, Андрей Прошунин проверил замену лифтов в многоэтажке по улице Ставропольской, 80. В девятиэтажном доме убирают старое оборудование и разгружают новые подъемники. Завершить работы планируют к лету.

Напомним, в 2022 году в Краснодарском крае отремонтировали 673 многоэтажки. В домах провели более тысячи строительно-монтажных работ.