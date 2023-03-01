В Крымске из детсада эвакуировали 10 детей из-за угрозы пожара Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Крымске из детсада эвакуировали 10 детей из-за угрозы пожара. В учреждении произошло короткое замыкание, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

ЧП произошло в детском саду по улице Свердлова.

- В 16:19 к месту вызова направлены по повышенному рангу подразделения Крымского пожарно-спасательного гарнизона. В 16:25 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло короткое замыкание без последующего горения, - сообщили в пресс-службе краевого МЧС.

Уточняется, что всего из учреждения эвакуированы 15 человек, в том числе 10 детей.

- К ликвидации пожара привлекались от МЧС России 13 человек личного состава и четыре единицы техники, - добавили в пресс-службе ведомства.