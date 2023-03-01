На Кубани открылась выставка YugBuild

Выставка YugBuild проходит в Краснодаре Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани открылась международная выставка стройматериалов, инженерного оборудования и архитектурных проектов YugBuild. Мероприятие пройдет в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг» в Краснодаре с 1 по 4 марта. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Всего продукцию на выставке представляют более 190 предприятий. В ней также участвуют производства из Беларуси и Турции. От Краснодарского края стройматериалы, оборудование и инструменты на выставке презентуют 50 предприятий.

Как отметили в пресс-службе региональной администрации, в течение четырех дней на мероприятии пройдет международный фестиваль «Дни архитектуры», международный форум архитекторов и дизайнеров Design Space, фестиваль специализированных мастер-классов «Мастер-фест 2.0».

В день открытия экспозиции губернатор Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко осмотрели выставочные стенды, изучили проекты развития территорий, планы благоустройства городов, образцы продукции промышленных, строительных производств.

Как отметил глава региона, строительная отрасль стала для кубанской экономики надежным фундаментом в условиях внешнего давления.

- В прошлом году мы ввели 7,6 миллиона квадратных метров жилья и сохранили ведущие позиции в России. Одновременно возводим более 170 социально-значимых объектов, - отметил Вениамин Кондратьев. - Строительный комплекс Кубани практически полностью обеспечен материалами собственного производства, в том числе высокотехнологичными компонентами.