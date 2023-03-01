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НовостиОбщество1 марта 2023 14:26

Соревнования по киберспорту провели в Сочи

В турнире по игре Dota 2 участвовали 10 команд
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В состав команд вошли более 70 студентов высших и средних специальных учебных заведений. Фото: администрация Сочи

В состав команд вошли более 70 студентов высших и средних специальных учебных заведений. Фото: администрация Сочи

В Сочи по традиции проходит студенческая универсиада. В этом году мероприятие проводят по девяти дисциплинам. Более 1000 студентов из трех вузов и 13 колледжей участвуют в универсиаде.

- Одним из важных направлений является популяризация спорта среди молодежи, пропаганда здорового образа жизни, - сообщил заммэра Сочи Вадим Снегирев.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в этому году в программу соревнований включили кибердициплину. В турнире по игре Dota 2 состязались 10 команд. В их состав вошли более 70 студентов высших и средних специальных учебных заведений Сочи.