Кубанские предприятия могут получить грант на запуск технологического производства Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанские предприятия могут получить грант на запуск технологического производства. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Средства до 30 млн рублей выделят по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Их могут получить компании, которые планируют запускать или расширять технологическое производство.

- Благодаря федеральному гранту поддержку могут получить совсем малые компании, на запуск нового или масштабирование существующего продукта. Такая работа на перспективу - еще один шаг на пути к обеспечению нашего технологического суверенитета, - отметил замглавы региона Александр Руппель.

Уточняется, что подать заявки на грантовый конкурс «Коммерциализация» можно до 17 апреля. По участию в конкурсе производства консультирует краевой Фонд развития инноваций. Задать вопросы можно по телефону 8(861) 991-25-50 или лично в Краснодаре по улице Северной, 405, четвертый этаж.

Более подробная информация опубликована на странице конкурса.