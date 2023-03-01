AVA Group представила цифровые продукты на YugBuild

Фото: пресс-служба холдинга AVA Group

Посетителям выставки было представлено несколько продуктов цифровой эко – системы компании:

Интерактивная платформа AVALIN трансформирует привычные офисы продаж в современную цифровую платформу, позволяя клиенту увидеть будущий дом во всех подробностях. Возможности нового продукта позволяют оцифровать город и будут полезны как строительным компаниям, так и всем специалистам, имеющим отношение к градостроительству.

Мобильные приложения и web-платформы от AVACORE оптимизируют работу инженерных служб при эксплуатации здания, помогают жителю управлять своим домом, совершать платежи, стать участником программы клиентской лояльности.

Платформа для специалистов рынка недвижимости ITRIELT предназначена для продаж объектов в режиме «одного окна» с агентствами недвижимости. Платформа включает в себя личный кабинет агента с возможностью видеть все документы по сделке и управлять взаиморасчетами с застройщиком, удобный ипотечный калькулятор, чат поддержки, а также полную базу данных объектов, их статусов и цен.

«Способствуя запуску цифровой трансформации в сфере жилой недвижимости, AVA Group помогает продвижению политики осознанного строительства. Цифровые продукты холдинга повышают качество обслуживания клиентов и способствуют увеличению продаж. Мы считаем направление цифровизации одним из флагманских, понимая, что именно за развитием IT-сферы прогресс всех остальных направлениях бизнеса» - отметила вице-президент по коммерции и цифровизации AVA Group Татьяна Фоменко.

Инвестиционный холдинг AVA Group основан в 2007 году. Штаб-квартира расположена в городе Краснодар. Сегодня холдинг имеет развитую сеть представительств в городах РФ – Москва, Сочи, Анапа, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Норильск, Санкт – Петербург, Красноярск, Новосибирск. Начиная свою деятельность как девелопер, сегодня холдинг AVA Group инвестирует в развитие медицинского и гостиничного бизнеса, производство строительных материалов, логистику, цифровизацию. Политика устойчивого развития бизнеса предусматривает участие холдинга в спортивной жизни, заботе об экологии, общественной жизни городов присутствия.

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