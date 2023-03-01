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НовостиПроисшествия1 марта 2023 15:37

На Кубани будут судить мужчину, укравшего у возлюбленной миллион рублей из тайника в ванной

Мужчина может провести за решеткой до десяти лет
Евгения ХАЛИКОВА
Мужчина украл деньги из тайника. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчина украл деньги из тайника. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В Новокубанском районе завершено следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении 27-летнего жителя Армавира. Мужчина гостил в Новокубанске у знакомой. Случайно в ванной комнате он обнаружил тайник, в котором женщина хранила крупную сумму денег.

- По данным следствия, 27-летний мужчина, будучи в гостях, случайно узнал, что хозяйка хранит сбережения в ванной комнате. Когда женщина уснула, он похитил из тайника сбережения в сумме 1 млн. 100 рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уголовное дело направлено в суд. Злоумышленнику за кражу грозит лишение свободы сроком до десяти лет.