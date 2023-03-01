В Сочи дрифтера будут судить за «жука» на перекрестке

Маневры гонщика угрожали безопасности других водителей. Фото: скриншот видео

В Сочи дрифтера будут судить за опасные маневры на полосе встречного движения. Правонарушения удалось выявить благодаря камерам видеонаблюдения. На видео иномарка выехала на перекресток и несколько раз крутанулась вокруг оси. В этому время перекресток пересекали другие машины.

- Водитель «Мерседеса» совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и умышленно повредил дорожную разметку во время небезопасного управления транспортным средством. Также своими действиями водитель создал угрозу безопасности дорожного движения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники сочинской Госавтоинспекции выявили транспортное средство и установили водителя, управлявшего им. Это 24-летний местный житель, которого уже к административной ответственности за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Также составлено два материала по статьям «Повреждение дорог или других дорожных сооружений» и «Мелкое хулиганство». Определит степень вины и наказание суд.

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