В Сочи начали ремонтировать столетний железнодорожный тоннель

Основной этап ремонтных работ начался в одном из старейших тоннелей СКЖД. Фото: www.rzd-partner.ru

В Сочи начался ремонт железнодорожного тоннеля № 7, который называют старейшим на Северо-кавказской железной дороге. Объект был открыт в 1913 году и до сих пор эксплуатируется. Работы пройдут в несколько этапов. Сначала рабочие демонтируют контактную сеть и системы управления движением поездов, а также проведут подготовительные работы по укреплению тоннельных сводов.

- После специалисты отремонтируют свод тоннеля и выполнят ремонт бетонной обделки. Пустоты в грунте заполнят цементным раствором, а через отверстия в своде введут специальный химический раствор, который в будет предотвращать попадание влаги в тоннель, - рассказали в пресс-службе СКЖД.

Также будут обновлены фасадные части порталов и обустроена новая система освещения тоннеля, протяженностью более километра. На время работ все составы следуют через соседний тоннель. по второму пути. В работах задействованы 170 специалистов. Завершат ремонт до 15 апреля.