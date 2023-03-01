Сотрудники районных администраций Кубани пройдут обучение по внешнеэкономической деятельности

Обучение проводят аттестованные тренеры по внешнеэкономической деятельности. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре стартовало обучение по внешнеэкономической деятельности представителей муниципальных образований края. Первый этап обучения начался 1 марта, слушателями стали представители 11 районов Кубани.

– Мы преследуем цель повысить компетенции госслужащих и предпринимателей в сфере внешнеэкономической деятельности. Это комплексная программа, которая будет интересная всем, кто желает выйти со своей продукцией на внешние рынки. Участники получат знания, информацию и инструменты для успешной реализации экспортного проекта, – рассказал глава департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Воробьев.

Учебный курс рассчитан на 72 академических часа. После участники под руководством тренеров на практике будут применять полученные знания. По итогам обучения слушатели получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца.