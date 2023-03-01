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НовостиЭкономика1 марта 2023 17:22

Авиакомпании Армении открывает новый рейс из Еревана в Сочи

Armenian Airlines открывает новое направление
Евгения ХАЛИКОВА
Количество рейсов из Еревана в Сочи вырастет. Фото: пресс-службы АТОР

Количество рейсов из Еревана в Сочи вырастет. Фото: пресс-службы АТОР

Авиакомпании Армении расширяют полетные программы в Россию. О новых рейсах в Сочи объявил авиаперевозчик Armenian Airlines. Перелеты Еревана в Сочи начнутся с 13 марта.

- В Армении россияне по-прежнему могут привиться от коронавируса и открыть банковскую карту местного банка. Вакцинные и карточные туры все еще востребованы у наших соотечественников, - сообщили в АТОР.

Обслуживать маршрут будут комфортабельные Airbus A 321, рассчитанные на 190 пассажиров. Известно, что рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам.