Авиакомпании Армении открывает новый рейс из Еревана в Сочи

Количество рейсов из Еревана в Сочи вырастет. Фото: пресс-службы АТОР

Авиакомпании Армении расширяют полетные программы в Россию. О новых рейсах в Сочи объявил авиаперевозчик Armenian Airlines. Перелеты Еревана в Сочи начнутся с 13 марта.

- В Армении россияне по-прежнему могут привиться от коронавируса и открыть банковскую карту местного банка. Вакцинные и карточные туры все еще востребованы у наших соотечественников, - сообщили в АТОР.

Обслуживать маршрут будут комфортабельные Airbus A 321, рассчитанные на 190 пассажиров. Известно, что рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам.